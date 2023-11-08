08:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Средний размер пенсий в Башкирии достиг 19,1 тысяч рублей
Назван средний размер пенсий жителей Башкирии.
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В Башкирии озвучили средний размер пенсий. Как следует из аналитики Росстата, выплаты составили к началу октября 19 190 рублей.
Уточняется, что неработающие пенсионеры получают больше, чем работающие: 9 527 рублей против 17 059 рублей, передает UfaTime.ru.
Также раскрыт размер пенсии по инвалидности. В октябре выплаты составили 12,9 тысяч рублей. Пенсионеры, получающие выплаты по потере кормильца, получают 14 387 рублей, по старости — 20 368 рублей. Социальные пенсии в Башкирии составляют 12 698 рублей.