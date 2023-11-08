08:52 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
МНС Беларуси: имущественные налоги необходимо уплатить до 15 ноября
В МНС предупредили белорусов про уплату имущественных налогов до 15 ноября.
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В Министерстве по налогам и сборам предупредили белорусов про уплату имущественных налогов до 15 ноября 2023 года. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В МНС обратили внимание на то, что извещения на уплату имущественных налогов были направлены белорусам по почте, а также в личный кабинет плательщика, добавив, что в том случае, если человек не зарегистрирован в личном кабинете, то извещение на уплату было направлено лишь в электронном виде.
В ведомстве пояснили, что, если извещение на уплату не пришло, то получить его или же узнать сумму налогов, которые подлежат уплате, можно, обратившись в налоговый орган за копией. Кроме того, можно самостоятельно зарегистрировать личный кабинет плательщика на портале МНС и самостоятельно сформировать извещение. Также информацию можно посмотреть в ЕРИП в меню «Налоги» по УНП.