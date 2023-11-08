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08:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пермском крае изменятся тарифы на вывоз мусора

Квитанции с новыми нормативами жители получат в ноябре.

С октября 2023 года платежи за накопление ТКО для населения Пермского края будут выставляться по новому нормативу. Квитанции с новыми нормативами за вывезенные в прошлом месяце твердые коммунальные отходы жители региона получат в ноябре. Об этом сообщили в краевом Министерстве ЖКХ.

В ведомстве пояснили, что теперь применение новых нормативов накопления ТКО будет разделено по потребителям. Так, норматив накопления ТКО на одного жителя многоквартирного дома в Прикамье составит 219,4 кг в год. Для частных домовладений норматив на одного проживающего определен в размере 257,43 кг в год. В денежном выражении для жителей многоквартирных домов плата за вывоз мусора составит 108,3 рублей, для жителей частных домов — 127,07 рублей с человека.

Напомним, в законную силу вступило решение Пермского краевого суда об отмене нормативов ТКО для населения, которые действовали на территории региона с сентября 2022 года. Ранее плата за вывоз мусора на одного человека составляла 117,8 рублей независимо от того, проживает человек в многоквартирном доме или в частном. С октября 2023 года в Прикамье будут применены утвержденные на федеральном уровне новые нормативы накопления для каждой категории потребителей.

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