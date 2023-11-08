МИД: «Газпром» прорабатывает маршруты подачи газа в Казахстан и Узбекистан

«Что касается модернизации, то она уже идёт: по просьбе партнёров советская система газопроводов “Средняя Азия — Центр” нашими общими усилиями получила “вторую жизнь” с запуском реверсной перекачки газа через территорию Казахстана в Узбекистан. Их растущие экономики нуждаются в дополнительных энергоресурсах. В ходе модернизации этой системы применены передовые российские технологии. В настоящее время “Газпромом” прорабатываются новые возможные маршруты и параметры подачи газа», — сказал дипломат.
В начале октября «Газпром» начал поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период. Узбекистанское минэнерго уточняло, что контракт на закупку газа заключен на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров в год.
Узбекистан заинтересован в наращивании импорта природного газа из России, работать долгосрочно в этом направлении, говорил ранее министр энергетики страны. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, «Газпром» обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр».