В Китае опубликован индекс открытости мира

В 2022 году индекс открытости мира находился на отметке 0,7542, что отражает продолжающуюся общую тенденцию к снижению с усилением различий в открытости между странами, секторами и регионами. Индекс, впервые опубликованный в 2021 году, был составлен Институтом мировой экономики и политики Китайской академии социальных наук (CASS) и Исследовательским центром Международного экономического форума Хунцяо. Он был включен в Доклад об открытости мира за 2023 год.
«Поскольку активная открытость и консервативная изоляция жестко сталкиваются и застревают в противоречивом тупике, странам по-прежнему необходимо работать вместе, встречая друг друга на полпути, чтобы поддерживать и расширять открытость мира», — говорится в докладе. Согласно индексу, в 10 наиболее открытых экономик в 2022 году вошли Сингапур, Германия, Специальный административный район Китая Гонконг, Ирландия, Мальта, Нидерланды, Австралия, Швейцария, Кипр и Великобритания. В период с 2008 по 2022 год Китай добился значительного прогресса в расширении своей открытости внешнему миру: его индекс открытости вырос с 0,6789 до 0,7517, что входит в число лучших регионов мира, говорится в докладе.