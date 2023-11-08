12:07 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
МАРТ сказал, что будет с яблоками в Беларуси в 2023
МАРТ сказал, как удалось избежать дефицита яблок в Беларуси.
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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали БелТА, как удалось избежать дефицита яблок в Беларуси. Подробности озвучила начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.
Она обратила внимание на то, что традиционно ближе к марту заканчиваются яблоки и репчатый лук. По ее словам, из того объема яблок, которые выращиваются в Беларуси, примерно 40% являются лежкоспособны, добавив, что они должны быть товарного вида.
— Не всегда мы можем обеспечить себя такими яблоками.
Мельникова подчеркнула, что не бывает худо без добра и заметила, что введение в 2023 году лицензирования вывоза яблок дало возможность увеличить долю продаж белорусских яблок на рынке более чем на 19%.