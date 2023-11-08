10:18 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми сообщили, сколько будут стоить проездные билеты в ближайшие три года
Администрация Перми подготовила постановление об установлении стоимости оплаты проездных билетов.
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Плата за проезд в общественном транспорте Перми будет повышаться ежегодно. С 15 апреля 2024 года стоимость билетов в пермских автобусах и трамваях составит 37 рублей. Администрация Перми также сообщила, что планирует повысить плату за проезд с 15 апреля 2025 года до 39 рублей, а с 15 апреля 2026 года — до 40 рублей. Напомним, предыдущее повышение состоялось 15 апреля этого года, когда цена билета выросла на два рубля — до 35 рублей.
В связи с повышением тарифа вырастет и цена проездных билетов. Администрация Перми подготовила постановление об установлении их стоимости на ближайшие три года.
С 15 апреля 2024 года цена за пересадку составит 19 рублей.
— безлимитный суточный проездной — 139 рублей;
— безлимитный проездной на 15 дней — 999 рублей;
— 40 поездок в месяц — 1332 рублей;
— безлимитный на 1 месяц — 1887 рублей;
— безлимитный на 3 месяца — 5328 рублей;
— безлимитный на год — 14430 рублей.
С 15 апреля 2025 года:
— цена за пересадку — 20 рублей.
— безлимитный суточный проездной — 147 рублей;
— безлимитный проездной на 15 дней — 1053 рублей;
— 40 поездок в месяц — 1404 рублей;
— безлимитный на 1 месяц — 1989 рублей;
— безлимитный на 3 месяца — 5616 рублей;
— безлимитный на год — 15210 рублей.
С 15 апреля 2026 года:
— цена за пересадку — 20 рублей.
— безлимитный суточный проездной — 150 рублей;
— безлимитный проездной на 15 дней — 1080 рублей;
— 40 поездок в месяц — 1440 рублей;
— безлимитный на 1 месяц — 2040 рублей;
— безлимитный на 3 месяца — 5760 рублей;
— безлимитный на год — 15600 рублей.
До 13 ноября данный документ должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу. А потом стоимость проездных должны будут утвердить депутаты Думы. Так как если величину тарифов определяет администрация, то полномочия по формированию стоимости льготных и гражданских проездных остаются за Думой.