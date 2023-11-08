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10:16 (мск), источник: Ura.ru

Прокуратура выявила массовые задержки зарплат в Пермском госуниверситете

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) задерживали заработные платы 187 сотрудникам. Это выявила прокурорская проверка, которая проходила в вузе.

«Судя по ее результатам, 187 работникам в сентябре задержали зарплату, некоторым не вовремя выплатили аванс, с сотрудниками не заключали трудовые договоры и соглашения к ним. Прокуратура потребовала от ПГНИУ устранить нарушения и их причины, а также рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных в нарушениях», — сообщает 59.RU, ссылаясь на представление прокурора Дзержинского района.

Ранее URA.RU рассказывало, что с преподавателями вуза не заключили новые трудовые договоры и не стали продлевать старые контракты. После появившейся в СМИ информации в вузе организовали прокурорскую проверку.

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