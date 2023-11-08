10:42 (мск), источник: MOS.Ru
Московский речной флот пополнили еще четыре электросудна
«Серебрянка», «Шмелевка», «Люблинка» и «Кузнецовка» будут работать на круглогодичных регулярных маршрутах. Их изготовили на верфи под Санкт-Петербургом.
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Еще четыре инновационных электросудна прибыли в столицу для работы на круглогодичных регулярных речных маршрутах. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Современные электросуда с названиями «Серебрянка», «Шмелевка», «Люблинка» и «Кузнецовка» шли с верфи под Санкт-Петербургом до Москвы около двух недель.
«Еще четыре электрических судна прибыли в Москву, где специалисты проведут финальную доработку и необходимые настройки. Затем самый современный российский водный транспорт пройдет необходимые ходовые и швартовые испытания. Главное для нас — безопасность пассажиров, поэтому тестирование судов в столице —это ключевой этап их подготовки. По поручению Сергея Собянина они будут ходить на двух регулярных речных маршрутах, работающих круглогодично», — добавил Максим Ликсутов.
В столице действуют два круглогодичных маршрута: Киевский — Сердце Столицы, открывшийся в июне, и ЗИЛ — Печатники, по которому электросуда перевозят пассажиров с конца сентября этого года. На каждом из маршрутов работает шесть причалов. Пользоваться электросудном можно так же, как и любым другим транспортом: заходить и сходить на нужной остановке, в данном случае — на причале.
Оплатить поездку на электроходе можно картой «Тройка», банковской картой или по биометрии без какого-либо физического носителя. Стоимость одной поездки составляет 150 рублей в любой день. В безлимитные абонементы «Единый» на 90 и 365 дней стоимость проезда по реке уже включена. Дети до семи лет в сопровождении взрослого могут путешествовать по Москве-реке бесплатно.