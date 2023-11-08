11:16 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирской области назвали сферы с самыми высокими зарплатами
В октябре 2023 года самая низкая зарплата, которую предлагают, оказалась в сфере науки и образования, и составила 35,2 тысячи рублей.
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Чуть больше платят за работу в туризме, гостиницах и ресторанах — 36,2 тысячи рублей — и безопасности — 39,3 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru.
В октябре средняя зарплата в Новосибирской области составила 49,96 тысячи рублей, что на 2,19 рубля меньше, чем в среднем по стране. Средние зарплатные ожидания составляют 50 тысяч рублей, а в России в целом — 60 тысяч рублей.
В пресс-службе hh.ru «РБК Новосибирск» пояснили, что в сфере образования часть зарплатных ожиданий ниже рыночных. Так, в Новосибирской области готовы платить от 30 до 57,47 тысячи рублей.
В научной сфере готовы платить от 41,27 до 79,31 тысячи рублей. Самые большие зарплаты зафиксировали у представителей высшего и среднего менеджмента (94,3 тысячи рублей), специалистов по добыче сырья (90,3 тысячи) и сельского хозяйства (86,6 тысячи).
Ещё выше рынка предлагают доход специалистам из нескольких сфер: сфер «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика, перевозки», «Производство, сервисное обслуживание», «Рабочий персонал», «Информационные технологии», «Закупки», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Управление персоналом, тренинги», «Маркетинг, реклама, PR» и «Продажи, обслуживание клиентов».