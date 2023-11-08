10:00 (мск), источник: Om1.ru
В Омск хочет зайти федеральная сеть дискаунтеров «Чижик»
Сеть магазинов низких цен от владельца «Пятёрочки» покоряет Сибирь.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Омск планирует зайти федеральная сеть дискаунтеров «Чижик». Об этом намекнул губернатор Виталий Хоценко, говоря о запуске первой очереди логопарка «Солнечный» — в нём открылся распределительный центр «Пятёрочки» за 5 млрд рублей. Хоценко встретился с руководством X5 Group, которой принадлежит торговая сеть, и обсудил дальнейшее сотрудничество. В числе прочего — возможность захода в Омск новой сети.
«Обсудили перспективы открытия в регионе нового формата торговли — дискаунтеров “Чижик”, — сказал Хоценко.
Отметим, «Чижик» также принадлежит ритейлеру X5 Group, это магазины с низкими ценами формата дискаунтер, часть продукции выпускается под собственным брендом. В октябре сеть начала массовый заход в города Сибири: Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Томск и др. Ритейлер заявлял, что до конца года намерен открыть около 90 магазинов в Сибири.
В Омске формат дискаунтеров представлен местной сетью «Низкоцен», федеральными сетями «Светофор», «Маяк», Fix Price и др.