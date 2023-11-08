10:41 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске в 2025 году установят первую солнечную сетевую электростанцию
Об этом заявили в пресс-службе компании «РСК сети».
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На территории Красноярска появится первая солнечная сетевая электростанция, согласно плану, ее установят рядом с деревней Песчанка в 2025 году. Компания уже получила разрешение на установку.
Так, за счет солнца будет вырабатываться мощность, которая обеспечит зарядку для электромобилей путем экологичной энергии. Чистой, не вредящей окружающей среде.
Также в компании отметили, что солнечные панели достигнут площади 25 тысяч квадратных метров.