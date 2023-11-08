12:48 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Доллар неожиданно дешевеет в среду
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Белорусский рубль укрепился в сравнении с долларом в начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.
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Сегодня в начале работы площадки спрос и предложение на европейскую валюту отсутствовали. Регулятор при необходимости определить курс использует данные последней успешной сессии.
Американская валюта по всему миру укрепляется на фоне ожиданий, что ФРС сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. По состоянию на 10:05 на белорусской бирже доллар просел на 0,45% и опустился до отметки в 3,1860 белорусского рубля.
В таких условиях российская валюта пошла в рост и по состоянию на 10:12 прибавила 0,14%. На торгах за 100 российских предлагали 3,4453 белорусского рубля.
Несмотря на дешевеющую медь, как индикатор замедления промышленного производства, валюта Поднебесной по состоянию на 10:44 прибавила 0,12% к предыдущей стоимости. На бирже за 10 юаней просили 4,3709 белорусского рубля.