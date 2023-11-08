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10:54 (мск), источник: Калининград.Ru

«От 70 до 100 миллиардов»: Алиханов анонсировал новые инвестиции в производство на «Автоторе»

Холдинг планирует подписать ещё один специнвестконтракт.

Источник: Калининград.Ru

Холдинг «Автотор» планирует подписать новый специальный инвестиционный контракт (СПИК) для развития литейного производства и электродвигателей в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Антона Алиханова.

Компания продолжает формировать новые условия для себя: они собираются взять дополнительные обязательства, подписать еще один специальный инвестиционный контракт. Компания говорит о том, что их новые обязательства вместе с первым СПИКом могут составить от 70 до 100 млрд рублей, — заявил глава региона.

По условиям действующего СПИК холдинг должен инвестировать около 30 млрд рублей в развитие своего производства и углубление локализации. Как уточнил Алиханов, с с 2019 года «Автотор» вложил почти 11 млрд рублей. До конца года инвестиции составят почти семь миллиардов.

«“Автотор” провёл очень эффективную антикризисную политику. <…> Сейчас они уже запустили в производство 14 новых моделей. В этом году сделают не меньше 55 тысяч единиц, а может быть и 70 тысяч автомобилей».

подчеркнул губернатор

«Автотор» заключил специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом России и правительством Калининградской области также в 2019 году. По условиям соглашения предприятие должно фактически полностью перевооружить производство, в том числе за счёт развития мощностей по сварке и окраске кузовов, увеличить уровень локализации, создать новые рабочие места.

В рамках специнвестконтракта компания строит несколько новых предприятий в Калининграде. В микрорайоне имени Космодемьянского появятся заводы электродвигателей, аккумуляторных батарей, электронных систем, пластмасс, робототехники, компактных электромобилей, нестандартного оборудования и оснастки, а также литейно-механическое производство. Общий объём инвестиций оценивается в 32 миллиарда рублей. Новый промышленный кластер из 12 заводов рассчитывают запустить в 2024 году.

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