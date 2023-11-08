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10:54 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

Алексей Орлов сообщил о планах застройки части парка в Екатеринбурге

В парке имени 50-летия ВЛКСМ намерены построить общежития училища олимпийского резерва.

Землю под них в бессрочное пользование образовательной организации передали еще в 2017 году. Об этом сообщается в ответе главы Екатеринбурга Алексея Орлова местной жительнице, опубликованном в газете «Вечерний Екатеринбург».

Участок земли, на котором намерены построить общежития, находится в схеме территориального планирования Свердловской области.

«В то же время в комиссию администрации города по правилам землепользования и застройки обратились представители училища с предложением установить зону ЦС-2 (зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов), — ответил Алексей Орлов. — Это необходимо для проектирования и строительства здания общежития».

«МК-Урал» ранее писал, что у парка хотят забрать участок на 19,7 тысячи квадратных метров.

Согласно проекту, планируется изменение территории общего пользования ТОП-1 (парки, набережные, скверы, бульвары) и установление территориальной зоны ЦС-2 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403001:13 для проектирования и строительства здания общежития.

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