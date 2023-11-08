11:27 (мск), источник: Коммерсантъ
В Башкирии среднемесячная зарплата вырастет за год на 12%
Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития республики, среднемесячная заработная плата по итогам текущего года в Башкирии составит 55,6 тыс. руб., что на 12,5% больше уровня 2022 года, сообщил на заседании комитета Курултая Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики республики Айрат Фахретдинов.