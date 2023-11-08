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11:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Хабаровский край преуспел в расселении аварийного жилья за последние пять лет

За эти годы новые «метры» получили четыре тысячи человек.

Источник: Минстрой Хабаровского края

Под руководством президента России Владимира Путина и с поддержкой правительства РФ реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» успешно продолжается в Хабаровском крае, что приводит к значительному снижению количества аварийного жилья в регионе. За последние пять лет расселено 74,61 тысячи квадратных метров аварийных жилых помещений, более четырех тысяч человек получили новое жилье.

— Приоритетом является развитие жилищного строительства и обеспечение доступного жилья. Поддержка федерального правительства и усилия губернатора Михаила Дегтярева способствуют положительным результатам в расселении аварийных домов, — сказала министр жилищно-коммунального хозяйства края Анжелика Миронова.

Расселение производится двумя методами: покупка квартир на вторичном рынке или строительство новых домов. Всего на эти цели в период с 2019 по 2025 годы выделено 5,74 миллиарда рублей, из которых 77% поступили из Фонда развития территорий.

Новые жилые комплексы строятся в различных районах края. Сейчас возводится жилой дом в селе Пивань Комсомольского района, где планируется переселение 61 человека на площади 859,8 квадратных метров.

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