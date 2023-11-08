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11:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Две дороги под Новосибирском сделают четырехполосными

Это позволит увеличить пропускную способность.

В Новосибирской области две дороги расширят до четырех полос. Ремонт позволит увеличить пропускную способность трасс.

Об этом сообщили в пресс-службе «Сибуправтодор». Проекты по капремонту уже утвердили специалисты Главгосэкспертизы. Первый участок — участок трассы Р-255 «Сибирь» км 41+823 — км 60+000 в Мошковском районе.

Второй — на федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт» км 51+280 — км 62+000 в Искитимском районе. Документация по нему прошла экспертизу еще в 2022 году.

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