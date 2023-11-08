13:15 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz
Новую ипотеку «9−20−25» могут запустить в Казахстане
Появление новой ипотечной программы «9−20−25» обсуждается в Казахстане, передает ИА El.kz со ссылкой на krisha.kz.
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По информации от Отбасы банка, условия программы могут включать в себя следующее:
Ставка вознаграждения банка 9%; Размер первоначального взноса составит 20%; Срок ипотеки — 25 лет.
— Программа «9−20−25» — это возможный вариант жилищной программы. Данный проект находится в разработке. Аналитики банка делают расчёты, анализируют условия. Если проект будет утверждён, Отбасы банк проинформирует казахстанцев дополнительно и предоставит более подробную информацию, — сообщили в банке изданию.
Без дополнительной информации трудно делать конкретные комментарии, однако 9% годовых представляют собой наименьшую ставку среди ипотечных предложений на казахстанском рынке. Единственная альтернатива — «7−20−25», но с начала года получить кредит по этой программе стало сложнее. Возможно, что «9−20−25» будет предназначена для определенных категорий граждан, поэтому ее доступность для всех пока неизвестна.
Также важны условия кредитования. Например, недавно Отбасы банк объявил об изменении условий промежуточных займов: начиная с 15 февраля 2024 года при зачислении на депозит 50% от стоимости жилья ипотеку можно будет оформить минимум через полгода.