12:32 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В Волгоградской области планируется увеличение МРОТ с 1 января 2024 года
Предполагаемый бюджет на 2024 год для социальных нужд составит более 38,6 млрд рублей.
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Документ был рассмотрен комитетом Волгоградской областной думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов.
В проекте бюджета запланированы средства на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5% до 19 242 рублей, а также на индексацию заработной платы госслужащих. Кроме того, обеспечена социальная поддержка населения.
По сообщению пресс-службы областной думы, свыше 23,4 млрд рублей предусмотрено на реализацию государственной программы «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области» в следующем году. Также предполагается финансирование государственной программы «Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области» на сумму около 881 млн рублей в будущем году.