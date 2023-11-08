Лукашенко: в Ставрополье появится торговый центр с белорусской техникой

По его словам, со времени предыдущего визита главы Ставрополья в республику прошло уже пять лет. Тогда были выделены перспективные направления для развития сотрудничества.
«Прежде всего они касаются создания совместных предприятий по производству машин и агрегатов, расширения поставок белорусской техники, стройматериалов, отделочных материалов, обмена продовольственной продукцией, партнерства в сфере АПК, взаимодействия в области науки», — напомнил Александр Лукашенко.
После чего констатировал, что успехи есть, о чем красноречиво свидетельствуют цифры торговой статистики. По итогам прошлого года товарооборот вырос более чем на 75%. За восемь месяцев текущего года рост составил — 130%.
Белорусский лидер отметил, что в республике Ставропольский край всегда воспринимался, как житница и регион с высокой культурой ведения сельского хозяйства. В аграрной сфере перспективным видится обмен опытом и реализация совместных проектов.
При этом он обратил внимание, что в Ставропольском крае используется большое количество белорусской техники: 56% тракторов, около 10% комбайнов.
«Мы решили серьезнее закрепиться на юге России, имеющем преимущественно сельскохозяйственную специализацию экономики, и создать в Ставрополье мультибрендовый торгово-сервисный центр. Он позволит вашим аграриям и коммунальщикам лучше познакомиться ос всем ассортиментом продукции белорусских производителей и приобрести их без лишних посредников и своевременно получить профессиональные сервисные услуги», — рассказал Александр Лукашенко.
Прямой авиарейс и поставки мебели
По его словам, белорусская сторона готова участвовать в модернизации парка пассажирской, специальной, коммунальной техники. Правительству будет поручено внести конкретные предложения по организации совместного производства техники.
«Всем известны ваши курорты с минеральными водами: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, которые пользуются большим спросом, в том числе, и в Беларуси. Мы готовы внести вклад в развитие отрасли», — заметил глава государства.
Президент выразил готовность организовать поставки экологичной белорусской мебели для гостевых домов и отелей, республика, по его словам, готова также поставлять в Ставрополье каркасные конструкции.
Александр Лукашенко предложил российскому губернатору продумать вопрос восстановления прямого авиационного рейса между Минском и Минеральными Водами в мае будущего года.
Доля белорусских комбайнов растет
В свою очередь Владимир Владимиров отметил, что если все будет хорошо, то взаимный товарооборот между Ставропольем и Беларусью по итогам 2023 года подойдет к цифре в 300 миллионов долларов.
«Здесь в основном превалирует поставка сельхозтехники», — обратил особое внимание российский губернатор.
После чего поделился ожиданиями, что по итогам года доля белорусских комбайнов «Полесье» может составить уже не 10%, а 17%.
По его словам, открытие центра с белорусской техникой позволит в дальнейшем говорить о создании ее производства на территории Ставропольского края.