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13:17 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко: в Ставрополье появится торговый центр с белорусской техникой

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Белорусская техника широко представлена в Ставрополье, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи во Дворце Независимости с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

По его словам, со времени предыдущего визита главы Ставрополья в республику прошло уже пять лет. Тогда были выделены перспективные направления для развития сотрудничества.

«Прежде всего они касаются создания совместных предприятий по производству машин и агрегатов, расширения поставок белорусской техники, стройматериалов, отделочных материалов, обмена продовольственной продукцией, партнерства в сфере АПК, взаимодействия в области науки», — напомнил Александр Лукашенко.

После чего констатировал, что успехи есть, о чем красноречиво свидетельствуют цифры торговой статистики. По итогам прошлого года товарооборот вырос более чем на 75%. За восемь месяцев текущего года рост составил — 130%.

Белорусский лидер отметил, что в республике Ставропольский край всегда воспринимался, как житница и регион с высокой культурой ведения сельского хозяйства. В аграрной сфере перспективным видится обмен опытом и реализация совместных проектов.

При этом он обратил внимание, что в Ставропольском крае используется большое количество белорусской техники: 56% тракторов, около 10% комбайнов.

«Мы решили серьезнее закрепиться на юге России, имеющем преимущественно сельскохозяйственную специализацию экономики, и создать в Ставрополье мультибрендовый торгово-сервисный центр. Он позволит вашим аграриям и коммунальщикам лучше познакомиться ос всем ассортиментом продукции белорусских производителей и приобрести их без лишних посредников и своевременно получить профессиональные сервисные услуги», — рассказал Александр Лукашенко.

Прямой авиарейс и поставки мебели

По его словам, белорусская сторона готова участвовать в модернизации парка пассажирской, специальной, коммунальной техники. Правительству будет поручено внести конкретные предложения по организации совместного производства техники.

«Всем известны ваши курорты с минеральными водами: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, которые пользуются большим спросом, в том числе, и в Беларуси. Мы готовы внести вклад в развитие отрасли», — заметил глава государства.

Президент выразил готовность организовать поставки экологичной белорусской мебели для гостевых домов и отелей, республика, по его словам, готова также поставлять в Ставрополье каркасные конструкции.

Александр Лукашенко предложил российскому губернатору продумать вопрос восстановления прямого авиационного рейса между Минском и Минеральными Водами в мае будущего года.

Доля белорусских комбайнов растет

В свою очередь Владимир Владимиров отметил, что если все будет хорошо, то взаимный товарооборот между Ставропольем и Беларусью по итогам 2023 года подойдет к цифре в 300 миллионов долларов.

«Здесь в основном превалирует поставка сельхозтехники», — обратил особое внимание российский губернатор.

После чего поделился ожиданиями, что по итогам года доля белорусских комбайнов «Полесье» может составить уже не 10%, а 17%.

По его словам, открытие центра с белорусской техникой позволит в дальнейшем говорить о создании ее производства на территории Ставропольского края.

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