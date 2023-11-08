13:49 (мск), источник: Клопс.ru
«Литовские пограничники начинают работать в стиле итальянской забастовки»: Алиханов — о проблемах транзита
Губернатор не понимает, на каком основании соседи устанавливают квоты для региона.
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Власти Калининградской области не понимают, чем руководствуются литовские чиновники, устанавливая квоты на транзит автомобильных и железнодорожных грузов из «большой» России. Такую позицию высказал глава региона Антон Алиханов, его слова ТАСС приводит в среду, 8 октября.
«Сложности никуда не делись. По отдельным товарам у нас и сейчас порой возникает локальный дефицит. Но мы уже не испытываем то давление, которое ощущалось прежде. В прошлом году в нарушение своих международных обязательств, договоров и даже европейского права наши соседи ограничили часть так называемого калининградского транзита», — заявил губернатор.
Политик отметил, что часть проблем удалось решить благодаря стараниям российских дипломатов, а также содействию «здравомыслящих европейских чиновников». Помимо введённых Литвой лимитов, транзит в Калининградскую область осложняет и другой фактор — ограничения на границах.
Пунктов пропуска через границу с Литвой и Польшей осталось всего по одному. Параллельно литовские пограничники начинают работать в стиле итальянской забастовки: есть нормативная пропускная способность — так и будем работать.
По словам губернатора, регион остро нуждается в развитии морских перевозок: «Сейчас их 25 (паромов — ред.), и их количество постоянно растёт». Ситуация может измениться после окончания строительства порта в Пионерском.
«В конце 2024 года его закончат. Это как раз Ро-Ро терминал, а также пассажирский и грузовой. Проблема в том, что в стране просто нет судов подобного класса», — заключил глава области.