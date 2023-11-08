Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым

«Необходимы меры, такие как расширение региональной сети маршрутов, организация скоростного ж/д сообщения, снижение стоимости билетов за счет государственных субсидий», — заявил руководитель региона в интервью «Аргументам недели».
В Крыму уже сейчас увеличено количество поездов и вагонов, ускорены досмотровые процедуры на Крымском мосту, существует возможность использования сухопутного маршрута, на протяжении которого идет масштабная модернизация дорожной инфраструктуры, напомнил глава республики. При этом, по его словам, полностью снять логистическую проблему можно будет только после возобновления работы аэропорта Симферополя, ежегодно принимавшего более 5 млн пассажиров.
Ранее Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. По его словам, это позволит меньше зависеть от Крымского моста.