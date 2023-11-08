12:50 (мск), источник: Клопс.ru
«Простояли зря пять часов»: в «Калининградгазификации» собрались очереди на заключение договоров
Люди жалуются, что дозвониться в приёмную невозможно.
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С 1 января 2024 года все жители Калининградской области обязаны заключить договор с «Калининградгазификацией», именно эта организация будет обслуживать плиты и котлы в жилых домах. Во вторник, 7 ноября, корреспондент «Клопс» отправился на Сибирякова, чтобы посмотреть, как в компании справляются с наплывом клиентов.
Поднимаясь в приёмную, услышала возмущения седовласого мужчины. «Зря простояли пять часов. Завтра к семи утра приезжать надо будет», — обращался тот к своей спутнице на выходе из здания.
Внутри толпились посетители. Было полчетвёртого вечера.
«Я здесь с восьми утра, тогда очередь ещё на улице была. Сначала простояла, чтобы получить договор, потом заполнила его. Заполненный документ можно и на следующий день принести, но раз я уже приехала, сейчас вот жду талончик, чтобы завершить всю эту процедуру», — поделилась женщина в белом худи.
Чтобы заключить договор, нужно дождаться очереди на получение бланка договора, потом — талона и, наконец, обратиться в окошко, где примут и подпишут бумаги. Талоны на следующий день не дают, так что те, кто не успел сегодня, завтра снова буду стоять.
Несколько пожилых дам, которые ждали с 11 часов, так и не получили талон к четырём часам вечера.
«Я ещё в горгазе — придётся здесь ночевать», — жаловалась кому-то по телефону пенсионерка в коричневой кофте.
Обстановка в приёмной весьма напряжённая: люди жалуются, а сотрудники отвечают: «Мы не виноваты — вы могли бы договор заполнить на сайте с телефона или компьютера». Но когда женщина в розовом пальто спросила, как составить документ в электронном виде, ей ответили: «Не знаю».
«Так у нас уже второй месяц, и спада не будет», — прокомментировала темноволосая сотрудница.
Приёмная работает с 8:00 до 17:00 с понедельника по четверг, а в пятницу — до 15:45. Люди отпрашиваются с работы, боясь остаться без газа в январе: такая возможность не исключена.
Многие приходят, потому что не могут дозвониться. Я и сама неоднократно пыталась набирать опубликованный для связи с предприятием номер
В приёмной я наблюдала, как пожилой мужчина долго выпытывал у сотрудницы компании, как и когда ему оплачивать услуги, что делать со старым договором. Женщина неохотно отвечала на его вопросы: посетителей слишком много. Собеседник сетовал на невозможность дозвониться.
2 ноября «Клопс» отправил запрос в «Калининградгазификацию» с просьбой прокомментировать ситуацию с очередями. На момент публикации ответ не поступил.