14:14 (мск), источник: Клопс.ru
Новый курорт под Янтарным должен стать «дофаминовой фабрикой» и удвоить количество туристов в регион — Алиханов
Реализацию проекта оценивают более чем в 400 млрд рублей.
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Новый курорт, который появится под Янтарным, должен удвоить количество посещающих регион туристов. Об этом рассказал глава региона Антон Алиханов в интервью ТАСС, которое опубликовали в среду, 8 ноября.
«Мы на федеральном уровне предложили проект большого, интегрированного в культуру и экономику области курорта. По нашим планам, это даст возможность нам удвоить количество туристов, которое мы у себя принимаем. В этом году мы прогнозируем больше 2 млн, соответственно, ещё 2 млн вот этот интегрированный курорт даст нам возможность принять, в том числе в круглогодичном формате. <…> Минимальная оценка санаторно-курортной части, то есть создания самих мест размещения, — более 110 млрд рублей, а общая оценка той части, которую мы разрабатываем с “Туризм.РФ”, — порядка 300 млрд рублей инвестиций в строительство и развитие. У нас есть консультанты, которые нас научили интересному словосочетанию — создать “дофаминовую фабрику”, место, в которое люди приезжают из раза в раз, чтобы повторить свои положительные ощущения, снова “напитаться” балтийским отдыхом».