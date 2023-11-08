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14:15 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: региону нужно автомобильное судно, но таких в России нет

Губернатор сообщил о развитии паромного транспортного сообщения.

Источник: РИА "Новости"

Региону требуется судно для перевозки колесного транспорта. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в интервью ТАСС.

Губернатор рассказал о развитии паромного транспортного сообщения. «Так, мы начинали 2022 год с двумя судами, сейчас их 25, и их количество постоянно растет. Сейчас у нас четыре железнодорожных парома, которые перевозят вагоны и грузовики, 19 сухогрузов и два танкера».

Алиханов отдельно отметил, что региону нужно судно для перевозки автотранспорта, но на настоящий момент в стране нет таких плавсредств. «Нам бы хотелось, чтобы у нас на линии появилось еще ро-ро судно, которое было бы ориентировано на перевозку автомобилей. У нас есть возможность обслуживать такие грузы в порту Калининграда, в Балтийске, и сейчас идет строительство порта в Пионерском — в конце 2024 года его закончат. Это как раз ро-ро терминал, а также пассажирский и грузовой. Проблема в том, что в стране просто нет судов подобного класса», — сообщил губернатор.

Ранее калининградские автоперевозчики сообщали о существенном падении грузопотока и миллиардных убытках на фоне санкций, введённых ЕС после начала специальной военной операции на Украине. Федеральные власти занимаются поисками альтернативы наземным поставкам товаров, в частности, планируют развивать паромное сообщение.

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