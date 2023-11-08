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14:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Новый порядок расчета платы за отопление вводят в России

Плату за отопление будут рассчитывать с учетом среднемесячного потребления тепла.

В России вводят новый порядок расчета платы за отопление — рассчитывать платеж начнут с учетом среднемесячного потребления тепла.

В Совете Федерации одобрили закон, по которому меняется порядок расчета платы за отопление в многоквартирных домах. Новые нормы испытают сначала на Москве.

Как уточняется, необходимость принятия закона заключается в том, что температура в зимнее время неодинакова год к году: холодные зимы чередуются с теплыми. Старый порядок расчета платы за отопление предполагал начисление по итогам прошлого года. Из-за этого теплой зимой жителям могли начислять больше, чем годом ранее, когда зима была холоднее.

«Таким образом, при действующем порядке расчетов за отопление у регионов отсутствует возможность сглаживания колебаний платы за отопление посредством определения подлежащего выставлению объема тепловой энергии исходя не из одного предшествующего года, а за более длительный период», — говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

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