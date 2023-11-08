14:14 (мск), источник: dostup1.ru
Мэрия Челябинска заявила о настоящем дорожном рывке в 2023 году
В Челябинске в этом году отремонтировано почти 1,3 млн квадратных метров дорог, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Для сравнения в мэрии приводят статистику прошлых лет: в 2021-м отремонтировано 750 тыс. кв.м. дорожного покрытия, в 2022-м — 710 тыс.
Из 1,3 млн порядка 200 тыс. — это межквартальные и дворовые проезды, которые давно требовали ремонта, говорится в сообщении.
«Особые требования сегодня выдвигаются к качеству работ. Дороги ремонтировались вместе с тротуарами, а новые объекты строились сразу со всей необходимой инфраструктурой: освещением, остановками, тротуарами, велодорожками и озеленением. На все новые и отремонтированные дороги распространяется гарантия — четыре года, в случае возникновения дефектов подрядчик устраняет их за свой счет», — следует из отчета чиновников.
«Постоянная поддержка губернатора Алексея Текслера позволила Челябинску совершить в 2023 году настоящий дорожный рывок», — резюмируют в городской администрации.