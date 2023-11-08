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14:06 (мск), источник: Ведомости

Бизнес-форум «Поколение» пройдет в Москве при поддержке АСИ и Фонда Росконгресс

18 ноября 2023 года в Ветошном Холле состоится бизнес-форум «Поколение», который объединит молодых предпринимателей, инвесторов, крупных бизнесменов, руководителей корпораций, представителей деловых и некоммерческих организаций.

Источник: Freepik

Ключевыми темами мероприятия станут инновации и бизнес-технологии в России, финансовые тренды, рынок электронной коммерции и развитие личного бренда. Среди спикеров форума: заместитель генерального директора «Газпром-медиа», исполнительный директор телеканала «ТНТ» Тина Канделаки и председатель правления «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк, основатель, генеральный директор компании «Wildberries» Татьяна Бакальчук.

Организатором события выступает сообщество молодых предпринимателей «Y Club» при поддержке Фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив (АСИ). На площадке участники смогут найти потенциальных бизнес-партнеров, узнать о возможностях для развития новых проектов в России и действующих программах поддержки молодежного предпринимательства. Также у них будет возможность подать заявку на резидентство в бизнес-сообщество в «Y Club».

По словам руководителя центра молодежных инициатив АСИ Александра Вайно, форум «Поколение» призван объединить успешных молодых людей, которые уже вносят значительный вклад в развитие бизнес-климата страны и определяют вектор ее развития.

«Миссия форума — дать молодым талантам возможности для развития: качественный нетворкинг, создание бизнес-партнерств, знакомство с деятельностью различных организаций и сообществ, а также шанс соприкоснуться с ролевой моделью, крупнейшими предпринимателями и бизнес-лидерами в неформальной среде», — сказал Александр Вайно.

Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев заявил, что развитие молодежного предпринимательства является стратегическим направлением организации. Он отметил успех предыдущего форума, проведенного совместно с бизнес-клубом «Y Club» — «Время молодых», участниками которого стали более 400 молодых предпринимателей.

«Мы видим растущее внимание к деловым мероприятиям со стороны молодежного бизнес-сообщества, участники которого заинтересованы в устойчивом, совместном развитии, качественных изменениях предпринимательской среды. Бизнес-конгресс “Время молодых”, прошедший в мае, стал этому подтверждением. Предстоящий форум также организован для молодых лидеров. Эта синергия рождает доверие и стимулирует создание новых успешных проектов», — отметил Александр Стуглев.

«Y Club» — бизнес-сообщество молодых предпринимателей, основанное в начале 2023 года Фондом Росконгресс и Агентством стратегических инициатив. Резиденты сообщества — успешные предприниматели и топ-менеджеры до 35 лет, средний оборот которых составляет более 150 млн рублей. Участникам сообщества доступны встречи с успешными предпринимателями, топ-менеджерами крупных компаний и представителями госсектора, стратегические сессии с экспертами, посещение ведущих российских предприятий, а также бизнес-миссии в дружественные страны.

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