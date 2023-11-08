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14:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Горячую воду по закрытой схеме омичи начнут оплачивать отдельно

МП «Тепловая компания» выносит строку из отдельной квитанции в общий платежный документ за коммунальные услуги.

В ноябре омичам придут квитанции за коммунальные услуги с новой строкой — «Горячее водоснабжение по закрытой схеме». Это будет общая платежка, к которой жители Омской области уже привыкли: от «Омской энергосбытовой компании», куда сейчас входит оплата за электроснабжение, отопление, вывоз твердых коммунальных отходов, домофон и др.

То есть отвечать за доставку документа будет теперь уже «Омская энергосбытовая компания».

При этом задать вопросы по начислению размера платы за горячую воду, а также получить справку о расчетах по данной услуге омичи по-прежнему могут в офисе или контакт-центре АО «ОмскРТС».

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