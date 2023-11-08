Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
15:30 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

На хлебе и воде: В Молдове люди тратят на продукты питания в разы меньше денег, чем европейцы, — экономим на чем только можно

С такими ценами и зарплатами в нашей стране экономят на еде.

Источник: Комсомольская правда

Жители Молдовы (в абсолютном выражении) тратят меньше всего денег на продукты питания в Европе — €88 в месяц на человека.

А вот, на какие суммы питаются жители разных стран (в месяц на человека):

— Швейцария — €325.

— Норвегия — €308.

— Италия — €239.

— Германия — €218.

— Казахстан — €193.

— Румыния — €171.

— Россия — €132.

— Польша — €128.

— Венгрия — €120.

— Турция — €111.

— Болгария — €101.

— Украина — €98.

— Беларусь — €89.

— Молдова — €88.

Данные представили аналитики Picodi. Они подсчитали средние расходы на питание жителей разных стран по информации Национальных бюро статистики и Euromonitor Intetnational.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 8 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономика