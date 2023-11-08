15:30 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
На хлебе и воде: В Молдове люди тратят на продукты питания в разы меньше денег, чем европейцы, — экономим на чем только можно
С такими ценами и зарплатами в нашей стране экономят на еде.
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Жители Молдовы (в абсолютном выражении) тратят меньше всего денег на продукты питания в Европе — €88 в месяц на человека.
А вот, на какие суммы питаются жители разных стран (в месяц на человека):
— Швейцария — €325.
— Норвегия — €308.
— Италия — €239.
— Германия — €218.
— Казахстан — €193.
— Румыния — €171.
— Россия — €132.
— Польша — €128.
— Венгрия — €120.
— Турция — €111.
— Болгария — €101.
— Украина — €98.
— Беларусь — €89.
— Молдова — €88.
Данные представили аналитики Picodi. Они подсчитали средние расходы на питание жителей разных стран по информации Национальных бюро статистики и Euromonitor Intetnational.