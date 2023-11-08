17:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Вадим Кстенин: «Совсем скоро откроем сразу две новые дороги»
Мэр Воронежа сообщил о том, что завершается строительство транспортных связей улиц Шишкова и Тимирязева, а также Загоровского и Ломоносова.
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Мэр Воронежа Вадим Кстенин проанонсировал скорую готовность двух новых дорог. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
В частности, к финальной стадии приближается строительство новой дороги от улицы Шишкова к улице Тимирязева. Общая готовность ее составляет более 90 процентов. На половине магистрали, на участке, примыкающем к улице Тимирязева, остается только установить знаки и завершить на одной из сторон монтаж перильного ограждения.
В зоне жилой застройки завершают укладку основания дорожной одежды и бордюров, в ближайшее время подрядчик приступит к обустройству покрытия проезжей части. Параллельно будут выполнять благоустройство прилегающей территории, обшивку лифтовых шахт, а также возводить переход через улицу Загоровского. А ближе к лету воронежцы смогут проводить время в двух новых небольших скверах. Проектом они предусмотрены не были, но понимая, как необходимы такие пространства в зоне интенсивной застройки, в мэрии приняли решение скорректировать планы в этой части.
Здесь подрядчик скоро приступит к обустройству покрытия проезжей части. телеграм-канал мэра Воронежа Вадима Кстенина. «Скелет» надземного перехода уже готов. телеграм-канал мэра Воронежа Вадима Кстенина.
Также активно идет строительство проезда от улицы Загоровского к улице Ломоносова. Там выполнены более 70 процентов работ. Несмотря на возникавшие сложности, подрядчику достаточно быстро удалось нарастить темпы строительства. Здесь уже начали укладывать асфальтобетон, приступили к обустройству тротуаров и велодорожки. К концу недели планируют завершить все работы с коммуникациями.
— Благодаря поддержке проектов губернатором Александром Гусевым совсем скоро жители густонаселенного микрорайона получат сразу две новые транспортные связи. В эксплуатацию их мы введем до конца года.
Темпы работ позволяют рассчитывать на их завершение до конца 2024 года. телеграм-канал мэра Воронежа Вадима Кстенина.