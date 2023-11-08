17:11 (мск), источник: АиФ Самара
В Самаре снесут дом-самострой на улице Садовой
Многоквартирное каменное здание находится в плачевном состоянии.
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В Самаре снесут еще один недострой — дом по улице Садовой, 97. Для этого департаменту градостроительства нужно найти подрядчика.
Само здание обветшалое и полуразрушенное. Внутри уже нарисованы десятки граффити, а на «полу» валяется строительный мусор: кирпичи, поберка, зщебенка и многое другое. Идеальное место для съемки фильма ужасов.
Для того, чтобы обеспечить местным жителям безопасность во время сноса здания, подрядчику придется установить специальные ограждения. Следующим этапом нужно будет восстановить площадку для дальнейших торгов.
Начальная стоимость работ — 6,8 миллионов рублей.