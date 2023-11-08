17:47 (мск), источник: Комсомольская правда
Подорожала стоимость проезда на маршрутках Волжский — Волгоград
Цены на поездки на маршрутках № 159 поднялись до 75 рублей.
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Жители Волгограда и Волжского, которые регулярно ездят между городами на общественном транспорте, вынуждены больше тратить на проезд. Увеличились цены на поездки в маршрутках № 159.
Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на местных жителей, максимальная стоимость проезда в маршрутках повысилась на 5 рублей и теперь составляет 75 рублей. Столько необходимо заплатить за поездку из Волжского до улицы Землячки в Волгограде.
Из Волжского до школы № 3 в Волгограде проезд теперь стоит 45 рублей, до рынка ТЗР — 50 рублей. За поездку от Спартановки до улицы 39-й Гвардейской необходимо платить 30 рублей, от Спартановки до улицы Землячки — 45 рублей. Стоимость проезда на маршрутке № 159 от улицы Землячки до школы № 3 и по Второй продольной составляет 30 рублей.
По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, маршрут № 159 выполняет пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам.
— На таком виде регулярных перевозок перевозчик вправе самостоятельно определять стоимость проезда, которая обеспечивает безубыточность осуществления перевозок, — прокомментировали в профильном комитете.