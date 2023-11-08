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8 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Первый авиарейс Самара — Минск назначили на 18 ноября

Между Минском и Самарой возобновляют прямое авиасообщение.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что первый авиарейс между Самарой и Минском запланирован на 18 ноября, пишет kp.ru. Авиарейсы из Самары в Минск будут выполняться авиакомпанией Red Wings из международного аэропорта Курумоч.

— Самолеты по маршруту Самара — Минск будут летать один раз в неделю, по субботам, — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Так, из Самары самолет будет вылетать в 13.00 часов, а прибывать в столицу Беларуси в 14.35 часов. Планируется, что авиарейсы будут выполнять самолеты Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских мест.

На сайте авиаперевозчика билет из Самары до Минска стоит от 6,8 до 11,8 тысячи российских рублей.

Напомним, не так давно посол Крутой заявлял, что Беларусь интересуют новые прямые авиарейсы из России «со смыслом».

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