8 ноября, источник: Комсомольская правда
Тоннель под поездами: как преобразится сообщение между двумя «кошелевскими» микрорайонами в Самаре
От Крутых Ключей к Кошелев-парку в Самаре прокопают тоннель.
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«КП-Самара» узнала о планах дорожников по дальнейшему строительству Северного шоссе, соединяющего микрорайоны Крутые Ключи в Самаре и Кошелев-Парк в Волжском районе.
Строят «наоборот»
Северное шоссе, соединяющие поселок Крутые Ключи с Кошелев-парком, Петра-Дубравой и будущей магистралью «Центральная» строится в несколько этапов. Причем не в прямой арифметической последовательности, а в обратной.
Так, на данный момент уже завершен 6-й этап, а 5-й уже спроектирован, а 4-й еще только на стадии создания проекта.
— Проектирование 5-го этапа Северного шоссе завершено. В 2023 году завершено строительство 6-го этапа Северного шоссе от кольцевой развязки на автомобильной дороге М-5 «Урал» до улицы Мира. Также ведется проектирование строительства 4-го этапа Северного шоссе от существующего участка в районе пересечения с улицей Середавина до автомагистрали «Центральная», — рассказали в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области в ответ на запрос «КП-Самара».
Поезда «сверху»
Важно, что 5-й этап включает в себя строительство долгожданной двухуровневой развязки с железной дорогой, что позволит не тормозить движение автомобилей и автобусов во время прохождения поездов и электричек. Железнодорожные пути, что логично, останутся в своем уровне, а автодорога «нырнет» под них.
— Проектом предусмотрено строительство путепровода тоннельного типа через железную дорогу, что позволит ликвидировать пересечение автомобильной дороги и железнодорожного переезда в одном уровне. Министерством готовится конкурсная документация для проведения торгов по выбору подрядной организации для строительства указанного объекта. Финансирование строительства будет осуществляться из бюджета Самарской области, — сообщили «КП-Самара» в региональном Минтрансе.
«Ягодную» пока не тронут
При этом в министерстве отметили, что перенос железнодорожной платформы «Ягодная» в створ улицы Мира и Северного шоссе проектом строительства автомобильной дороги не предусмотрен.
Зато он предусмотрен комплексной схемой организации транспортного обслуживания жителей Самарско-Тольяттинской агломерации. Предполагается, что по маршруту «Липяги — Самара — Ягодная» будет организовано тактовое движение городских электричек. Причем реализация минимального варианта этого проекта (включающего в себя как раз перенос платформы «Ягодная») в схеме запланирована на 2024 год.
Но, по всей вероятности, сначала все-таки должна быть построена развязка, так что в ближайшие месяцы «Ягодная» останется там, где она находится сейчас.
А что с «Центральной»?
В Минтрансе Самарской области по просьбе «КП-Самара» предоставили справочную информацию о ходе строительства магистрали «Центральная».
— В 2023 году начаты работы по строительству проспекта Карла Маркса с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский и городском округе Самара, 1-й этап (от Ракитовского шоссе до автодороги «Обводная г. Самары»). Открытие движения планируется после завершения всех работ, предусмотренных государственным контрактом. Финансирование строительства осуществляется из бюджета Самарской области и согласно условиям государственного контракта, — пояснили «КП-Самара» в министерстве.
Ранее «КП-Самара» рассказывала о перспективах продления улицы Авроры в Самаре от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой.