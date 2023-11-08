Фермеры объявили о массовых протестах: Сотни аграриев в Молдове остались без техники, сельскохозяйственных земель и даже без домов

Встреча аграриев с премьер-министром Дорином Речаном не принесла результатов. В связи с этим фермеры объявили, что выйдут на протесты 21 ноября.
«Сразу после короткой встречи с премьер-министром, не приведшей к каким-либо конкретным результатам, Совет Ассоциации “Сила фермеров” совместно с руководством Национальной федерации фермеров принял решение организовать с 21 ноября 2023 года массовые акции протеста аграриев с участием сельскохозяйственной техники. Многие фермеры в отчаянии, поскольку началась активная кампания давления со стороны кредиторов. Сотни аграриев остались без техники, сельскохозяйственных земель и даже без домов. Только в Кантемирском районе за последние несколько недель дела о неплатежеспособности были возбуждены в отношении более 10 фермеров. Идет массовый процесс банкротства микро-, мелких и средних фермеров, а реальными бенефициарами уничтожения сельских сельхозпроизводителей являются несколько транснациональных холдинговых компаний. Мы не раз предупреждали правительство и общество об этом риске и не раз предлагали немедленные решения по спасению. Обращаем внимание на то, что даже если мы обратимся к помощи внешних партнеров для финансовой поддержки аграрного сектора, наши решения также предусматривают срочное решение проблемы без существенного увеличения ассигнований из государственного бюджета», — отметили в организации.
Аграрии также добавили, что в ситуации, когда компетентные органы не реагируют на многочисленные обращения фермеров или действуют с крайним опозданием, у них нет иных законных средств защиты прав микро, малых и средних сельхозпроизводителей, кроме как выйти на национальный протест.