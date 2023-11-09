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00:17 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси заметно снизил курс доллара и курс евро на 9 ноября 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 9 ноября 2023, четверг.

ЦБ: $ 92.1973   -0.22 € 98.4403   -0.35 ММВБ: $ 92.0175   0.00 € 98.4000   -0.12
Источник: Комсомольская правда

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на четверг, 9 ноября, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1810 рубля, 1 евро — 3,3927 BYN, 100 российских рублей — 3,4441 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на среду, 8 ноября, был таким: 1 доллар США равен 3,2003 рубля, 1 евро — 3,4064 BYN, 100 российских рублей — 3,4306 белорусского рубля. Таким образом, доллар и евро ощутимо снизились, а российский рубль подрос.

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