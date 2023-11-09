03:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Президент РФ Владимир Путин поручил перенести нефтебазу за пределы Владивостока до 2030 года
Приморским властям предстоит разработать и утвердить план-график.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Приморского края и акционерным обществом «Независимая нефтегазовая компания» разработать и утвердить план-график по переносу нефтебазы зи пределы Владивостокского городского округа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию президента России.
Согласно поручению, обеспечить выполнение плана-графика необходимо до 2030 года. Доложить о проделанной работе поручено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и главе «Независимой Нефтегазовой компании» Эдуарду Худайнатову — до 1 марта 2024 года и далее один раз в год.
О необходимости переноса нефтебазы президент заговорил еще в сентябре на совещании по обсуждению мастер-планов развития городов Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (16+). А ранее, в феврале 2023 года, этот вопрос уже поднимался в администрации Владивостока. По озвученным данным, тогда цена вопроса превышала 100 миллиардов рублей.