08:43 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Новосибирское УФАС обнаружило нарушения при закупках в Центре Мешалкина
Речь идет о закупках медицинского оборудования на сумму более 300 миллионов рублей.
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Новосибирское отделение Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило нарушения при проведении закупок медицинского оборудования на сумму более 300 млн рублей Национальным медицинским исследовательским центром имени Е. Н. Мешалкина (НМИЦ).
Об этом сообщи руководитель регионального УФАС Дмитрий Сухоплюев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной контролю за ценами и нарушениям антимонопольного законодательства. Он отметил, что в данный момент выдается предписание об устранении нарушений. Причина нарушения — неправильное использование каталога товаров, работ и услуг при закупках оборудования. Руководитель территориального подразделения ФАС считает, что эта ситуация не повлияет на лечебный процесс в клинике, и нарушение будет устранено в ближайшее время. Закупку медицинского оборудования кардиохирургический центр планирует завершить до конца года.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о том, что центр Мешалкина первым в России получил томограф, который позволяет создать гибридную операционную для выполнения вмешательств под МРТ-контролем.