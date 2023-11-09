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03:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Возобновить воздушное сообщение в Хабаровском крае поручил Владимир Путин

У властей есть больше полугода на работу.

Источник: Комсомольская правда

На сайте Кремля появился список поручений для властей страны. В нем есть и то, что должны сделать чиновники для Хабаровского края. Так, правительство страны вместе с министерством обороны должны будут представить предложения о возобновлении воздушного сообщения в регионе. В частности, речь идет о городе Юности.

— Правительству РФ совместно с минобороны России и органами исполнительной власти Хабаровского края: представить предложения по возобновлению воздушного сообщения с г. Комсомольском-на-Амуре Хабаровского края, предусмотрев реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэродрома г. Комсомольска-на-Амуре (Хурба), — говорится в документе.

Специалистам дали срок: больше полугода. Представить доклад нужно будет до начала лета следующего года. Ответственными за работу назначили, конечно же, губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.

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