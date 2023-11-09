03:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Дальневосточное морское пароходство будет передано «Росатому»
Пакет из 92,4% акций пароходства был изъят в пользу государства в январе 2023 года.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Транспортной группы FESCO) госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ. Пакет общим объемом в 92,4% акций пароходства был изъят в пользу государства в январе 2023 года, сообщает ИА PrimaMedia.
«Транспортная группа FESCO не уполномочена комментировать распорядительные акты государственных органов. FESCO работает в прежнем режиме, уверенно выполняя поставленные задачи», — говорится в комментарии FESCO.
В настоящее время «Росатом» готовит создание в рамках Владивостокского морского торгового порта (входит в группу FESCO) транспортно-логистический узел для перевозок контейнеров по Северному морскому пути. Объем инвестиций в проект, предусматривающий создание насыпных причалов в порту Владивосток, оценивается в 18 млрд рублей.
Ответчиками по иску выступали Магомедовы и их компании, а также другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста братьев.
Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.
FESCO принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», интермодальный оператор «Феско интегрированный транспорт», оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компании «Трансгарант» и «Феско Транс». Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.