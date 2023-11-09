Экспорт из Иркутской области в Монголию удвоился

Экспортные поставки из Иркутской области в Монголию увеличились в два раза в прошлом году. Это самые высокие показатели роста внешней торговли среди всех стран, в которые Приангарье продаёт продукцию. С начала года — снова рост экспорта. На этот раз в лидерах Китай. Подробности — в материале irk.aif.ru.
С одной стороны — 10, с другой — 100
«После снятия коронавирусных ограничений, последние год-полтора, экономические связи между Иркутской областью, Китайской Народной Республикой и Монголией развиваются стремительно, — рассказывает президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь. — Но заявила о себе проблема логистики: Восточный полигон — железнодорожная сеть — очень сильно перегружен. Производители испытывают большие трудности с отправкой своей продукции на экспорт».
А интерес к ней и в Монголии, и в Китае — огромный. Это было видно уже во время пандемии.
«Во-первых, тогда в разы вырос спрос на организацию онлайн-переговоров, мы только успевали отрабатывать заявки, — продолжает Алексей Иванович. — Во-вторых, зарубежная бизнес-аудитория быстро росла. Если от нас в деловых переговорах участвовало 10−15 руководителей предприятий, то, например, с китайской стороны могло присутствовать до 100 представителей бизнеса, причём из всех провинций КНР».
С начала 2023 года в четыре раза увеличился экспорт зерновых из Иркутской области. Главный потребитель — Китай. На него приходится 98% поставляемого за рубеж зерна — это овёс, рапс, ячмень и лён для промышленной переработки, уточняют в региональном Управлении Россельхознадзора. Вырос экспорт пиломатериалов и деловой древесины, опять же львиная доля поставок — более 80% — в Поднебесную. Пользуется повышенным спросом и наша экологически чистая сельхозпродукция.
«Это взаимный интерес: мы импортируем из Китая машиностроительную продукцию, сельскохозяйственную и другую технику, автомобили, товары народного потребления, предметы бытового назначения, овощи, фрукты», — добавляют в ТПП ВС.
Китай — основной торговый партнёр Иркутской области. В свою очередь наш регион — один из основных торговых партнёров Улан-Батора. По объёму экспорта в Монголию Приангарье занимает первое место среди российских регионов. В этом году Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при поддержке центра «Мой бизнес» организовала три масштабные бизнес-миссии в Улан-Батор. Такого спроса на деловые переговоры раньше не было.
«Мы работаем с Монголией несколько лет, в Улан-Баторе подписали новые контракты, они позволят увеличить наши поставки вдвое», — говорит исполнительный директор «Байкальской зерновой компании» Дмитрий Панжин.
Предприятие экспортирует вермишель, рожки, ракушки, спагетти, макароны и занимает в Монголии четвёртое место по продажам макаронных изделий. Продукцию производят в Байкальске, оттуда она расходится по всем аймакам соседней страны, теперь — в ещё более крупных объёмах.
«В Улан-Баторе нам удалось заключить контракт и не один, — отмечает директор компании “Элит” из Усолья-Сибирского Юрий Киселёв. — Мы занимаемся лесозаготовкой и лесопереработкой, у нас предприятие полного цикла. В Монголию поставляем изделия из оцилиндрованного бревна. Проектируем дома, экспортируем готовые домокомплекты, они собираются на месте как конструктор».
Отправили на пробу партию топливных брикетов — её уже разобрали. Вокруг монгольской столицы — юртограды, которые отапливаются каменным углём. Чёрный дым, сажа. Кто топит сухим навозом, ещё и неприятный запах. А усольские евродрова сделаны из прессованных опилок без применения смол — ни золы, ни дыма, ни запаха, теплоотдача, как от каменного угля. Перспективы сбыта топливных брикетов — более чем хорошие.
Есть интерес даже к макулатуре, точнее — её производным. Ангарская компания «Джива» изготавливает упаковочные материалы: гофроящики, гофротару и т. п. Собирают макулатуру и делают из неё бумагу, которую затем частично используют в производстве упаковки. Директор предприятия Лариса Кокоурова — участник одной из бизнес-миссий в Монголию — сейчас ведёт переговоры о поставках в соседнюю страну упаковочных материалов и бумаги.
Торговый оборот Иркутской области с Монголией, по годам, в долларах:
Алексей Егоров, председатель Иркутского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:
"Заметно, как после снятия коронавирусных ограничений началось восстановление деловых отношений с Монголией и Китаем. К сожалению, в связи с известными событиями была нарушена логистика — не только товарная, но и финансовая. О серьёзных достижениях говорить пока рано. Есть взаимный интерес в сфере поставки товаров народного потребления, стройматериалов, открытия объектов общепита на территории Монголии. На данный момент идёт работа по открытию нашего представительства в Монголии.
В Китай федеральная «ОПОРА РОССИИ» организовала уже две бизнес-миссии, мы посетили много провинций. Представители нашего регионального отделения побывали в приграничных провинциях, в частности в Харбине. Сейчас отмечается колоссальный рост товарооборота с Китаем, так как идёт замещение товаров как народного потребления, так и промышленного назначения. Думаю, что эта динамика будет какое-то время сохраняться".
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