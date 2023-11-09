Социальную напряженность снимут новыми тарифами в Свердловской области

«Законопроект подготовлен с целью недопущения социальной напряженности, связанной с ростом платы за услугу по обращению с ТКО в связи с учетом затрат на эксплуатацию новых объектов по обращению с ТКО при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
Как следует из текста документа, введение льготных тарифов предусмотрено на тот случай, если ценник регионального оператора (которых в области три) на вывоз ТКО вырастет сильнее в сравнении с остальными коммунальными платежами. В частности, такой сценарий предусмотрен для Северной зоны области, где муниципалитеты обслуживает компания «Рифей». Для того, чтобы смягчить последствия роста цен на услуги «мусорного» операторов из областного бюджета компенсируют часть расходов жителей на вывоз мусора. Для той же Северной зоны речь идет о выплате «Рифею» 850 млн рублей.
Напомним, в прошлом году в Свердловской области разразился скандал из-за новых тарифов на электроэнергию. В конце прошлого года ФАС РФ определила, что Региональная энергетическая комиссия области установила тарифы на 2023 год с нарушениями, и предписала пересмотреть их до 1 февраля. Также выяснилось, что РЭК отменила действие ночного тарифа на электроэнергию в выходные и праздничные дни.