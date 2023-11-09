06:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Недобросовестных майнеров в Приангарье обязали по суду возместить свыше 187 млн рублей
Рекорд по сумме положительных решений установили в октябре.
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«Иркутскэнергосбыт» направил в 2023 году 734 иска в отношении недобросовестных добытчиков криптовалюты. Как рассказали в компании, октябрь стал рекордным по сумме положительных решений — 39 млн рублей. Всего же с начала года вступили в силу 379 решений. Майнеров обязали вернуть в энергосистему региона 187 млн 765 тысяч рублей Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу «Иркутскэнергосбыта».
За пятилетие было направлено 1822 иска. Правота «Иркутскэнергосбыта» была признана фемидой в 1040 случаях. Остальные дела еще находятся на рассмотрении. Энергетики вынуждены выяснять отношения с криптоэнтузиастами в судах, поскольку такой вид деятельности еще не урегулирован на законодательном уровне. В правовом поле не установлены нормы, которые бы упорядочили направление добычи криптовалюты. К слову, недобросовестные майнеры не уплачивают налоги и другие взносы, обязательные для коммерсантов.
Если говорить о вступивших в силу судебных решениях, то бытовых майнеров обязали оплачивать ресурс по коммерческому тарифу. По сравнению со льготным, которым пользуются обычные жители, он выше в три-четыре раза. Тариф для населения предусмотрен с учетом использования электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, а не для извлечения коммерческой выгоды.