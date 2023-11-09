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09:55 (мск), источник: Om1.ru

В Омске могут запустить трамваи по улицам Красный Путь и Интернациональной

Такие данные содержатся в генплане Омска.

Источник: Om1.ru

Согласно генплану Омска, к 2040 году в городе могут появиться трамвайные пути на одних из самых оживлённых дорог. В частности, речь идёт о возможном запуске трамваев по улицам Красный Путь, Интернациональная, Гагарина, мосту имени 60 лет ВЛКСМ и 60-летия Победы.

Сейчас в городе работают шесть направлений. Трамваи ходят по улицам Богдана Хмельницкого, Котельникова и Стрельникова, в посёлке Амурский и 3-й Разъезде.

До 1997 года трамвайные пути в Омске также были на Комсомольском мосту, на улицах Интернациональной, Орджоникидзе, Гусарова и даже в Нефтяниках — по проспекту Мира, Губкина и на Нефтезаводской. С улицы Лукашевича трамвайные пути демонтировали совсем недавно, в 2016 году.

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