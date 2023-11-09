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07:54 (мск), источник: Om1.ru

Опубликован список городов, куда омичи смогут летать по сниженному тарифу

Эти авиамаршруты попадут под субсидию.

Источник: Om1.ru

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о субсидировании ряда авианаправлений в 2024 году. По доступным ценам омичи смогут летать в Екатеринбург, Минеральные Воды, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Тобольск, Томск и Уфу.

Билеты в эти города будут продаваться по специальному сниженному тарифу в рамках госпрограммы обеспечения доступности авиаперевозок.

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