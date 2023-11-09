10:17 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Талантливым артистам и художникам государство покроет 50% стоимости ипотечного жилья — законопроект
Представителям сферы культуры и искусства предоставят субсидии на покупку квартир.
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На обсуждение выставлен законопроект по предоставлению субсидий представителям сферы культуры и искусства, ведущим эффективную деятельность в этой сфере долгие годы, и талантливым молодым художникам.
Субсидии будут выделять ежегодно из местного бюджета в целях покрытия части первоначального взноса по ипотечным кредитам на приобретение квартир на первичном и вторичном рынке из многоэтажных домов, построенных в городской и сельской местности, осуществляются в пределах параметров, утвержденных на соответствующий финансовый год.
По решению Совета министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и Ташкента представителям сферы культуры и искусства, ведущим эффективную деятельность в этой сфере долгие годы, и талантливым молодым художникам за счет дополнительных источников местного бюджета будет предоставляться единовременная субсидия на покрытие 50% стоимости жилья, приобретаемого на основе ипотечного кредита, но не более 192,5 млн сумов для Республики Каракалпакстан и регионов и 245 млн сумов для города Ташкента.
При этом лица, получившие рекомендацию о предоставлении субсидии, формируют часть первоначального взноса по ипотечному кредиту, равную не менее 5% стоимости жилья, за счет собственных средств.
Отмечается, что в доход заявителя, претендующего на субсидию, учитываются также доходы его близких родственников, не проживающих с ним.
Ипотечные кредиты на строительство (реконструкцию) частного жилья будут выделены для всех регионов, кроме Ташкента.
Сообщается, что если стоимость приобретаемой квартиры превышает указанную в уведомлении более высокую стоимость жилья, оставшаяся часть покрывается за счет увеличения суммы первоначального взноса, формируемого заемщиком.