«Газпром» прорабатывает новые возможные маршруты подачи газа в Узбекистан — МИД РФ

«В ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели-2023 Президент России Владимир Путин четко сказал, что новая география экспорта — это один из элементов трансформации российского топливно-энергетического комплекса. Переориентация наших поставок стала следствием долгосрочных рыночных тенденций. Введенные санкции, а также курс ЕС на отказ от российских энергоносителей лишь ускорил этот процесс. В короткие сроки нам удалось успешно перенаправить экспорт углеводородов на другие перспективные рынки», — отметил он.
По его словам, сейчас активно идет модернизация действующей газовой инфраструктуры.
«По просьбе партнеров советская система газопроводов “Средняя Азия — Центр” нашими общими усилиями получила “вторую жизнь” с запуском реверсной перекачки газа через территорию Казахстана в Узбекистан. Их растущие экономики нуждаются в дополнительных энергоресурсах. В ходе модернизации этой системы применены передовые российские технологии. В настоящее время “Газпромом” прорабатываются новые возможные маршруты и параметры подачи газа», — подчеркнул он.
Чиновник также добавил, что несмотря на геополитическую турбулентность, отношения РФ с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном развиваются.
«Принципы союзничества и стратегического партнерства обеспечивают достаточный для этого “запас прочности”. Продолжается интенсивный политический диалог на всех уровнях. Россия — на лидирующих позициях во внешней торговле и инвестициях в центральноазиатские страны. У нас тесные научно-образовательные и культурно-гуманитарные связи. Общими усилиями развивается новый, шестисторонний, механизм сотрудничества. В октябре прошлого года в Астане прошел первый саммит Россия — Центральная Азия, в июне текущего в этом же формате — встреча секретарей советов безопасности в Алма-Ате. Россия вносит весомый стабилизирующий вклад в региональную безопасность: имею в виду наши военные базы в Кыргызстане и Таджикистане, сотрудничество по линии оборонных и силовых ведомств», — подчеркнул он.
Что касается многочисленных других форматов с участием государств Центральной Азии, добавил он, то Россия уважает их суверенное право развивать дипломатическую активность по различным направлениям.
«При этом мы не наивны в отношении причин пристального внимания Запада к Центрально-Азиатскому региону. Знаем, что и партнеры прекрасно понимают скрытую повестку и, что греха таить, корыстные мотивы наших геополитических соперников. Они ведь даже и не прячут “фигу” в кармане вторичных санкций, а открыто ею помахивают перед суверенными государствами из-за их абсолютно законных торгово-экономических, оборонных и военно-технических отношений с нашей страной», — сказал Стерник.
По его словам, Центральная Азия в умах западных стратегов — это не самоценный партнер, а, прежде всего, плацдарм для сдерживания Москвы, а заодно — удобная зона слежения за сухопутными границами Китая, источник ценных материалов.
«После сдачи правительства Афганистана “на милость” Движения талибов американцы ищут подходы к соседним странам, чтобы закрепить там свое военное и разведывательное присутствие. История, правда, учит, что ни к чему хорошему это привести не может. В разы повысятся риски со стороны радикально-экстремистских и террористических организаций. Они, как мухи на мед, слетятся на такие объекты, появись они в регионе», — заметил он.