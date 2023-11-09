09:34 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре суд обязал предоставить жителям четырех аварийных домов новое жилье
Прокуратура Куйбышевского района Самары выявила серьезные нарушения жилищных прав.
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Самарские власти обязаны предоставить благоустроенное жилье жителям нескольких аварийных домов в Куйбышевском районе. Такое решение принял Ленинский районный суд города по исковому заявлению прокуратуры района.
Многоквартирные дома были признаны аварийными и находились состоянии, угрожавшем безопасности проживающих. Комиссия по ЧС и пожарной безопасности отметила дефекты от искривления фасадов до обрушения строительных конструкций.
Департамент управления имуществом игнорировал свои обязанности по обеспечению горожан благоустроенными жилыми помещениями. Прокуратура района обратилась в суд с требованием решить ситуацию в пользу самарцев. Теперь власти должны предоставить жителям квартиры, соответствующие всем необходимым санитарно-техническим нормам. Исполнение решения суда будет взято на контроль после его вступления в законную силу.