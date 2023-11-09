Главное
Главные новости 9 ноября
09:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре суд обязал предоставить жителям четырех аварийных домов новое жилье

Прокуратура Куйбышевского района Самары выявила серьезные нарушения жилищных прав.

Источник: Комсомольская правда

Самарские власти обязаны предоставить благоустроенное жилье жителям нескольких аварийных домов в Куйбышевском районе. Такое решение принял Ленинский районный суд города по исковому заявлению прокуратуры района.

Проверка, проведенная прокурором по жалобам местных жителей, выявила серьезные нарушения в домах по четырем адресам в Куйбышевском районе: улица Таганская, 38, улица Бакинская, 19, улица Лысвенская, 9 и улица Грозненская, 6.

Многоквартирные дома были признаны аварийными и находились состоянии, угрожавшем безопасности проживающих. Комиссия по ЧС и пожарной безопасности отметила дефекты от искривления фасадов до обрушения строительных конструкций.

Департамент управления имуществом игнорировал свои обязанности по обеспечению горожан благоустроенными жилыми помещениями. Прокуратура района обратилась в суд с требованием решить ситуацию в пользу самарцев. Теперь власти должны предоставить жителям квартиры, соответствующие всем необходимым санитарно-техническим нормам. Исполнение решения суда будет взято на контроль после его вступления в законную силу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Украиной управляет комик-нацист»: в США показали истинное лицо Зеленского
Военная спецоперация на Украине 9 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дом